Mercato: Mauricio Pochettino évoque le dossier Kylian Mbappé

En conférence de presse avec Chelsea ce mercredi, l’ancien entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a donné son avis sur le dossier Kylian Mbappé, poussé vers la sortie par le club français.

Depuis plusieurs semaines, le feuilleton du mercato estival se focalise sur l’avenir de la star du football français, Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain et l’attaquant de 24 ans, qui refuse de prolonger son bail, sont engagés dans un véritable bras de fer quant à une possible vente cet été. Alors que les spéculations se multiplient, des rumeurs font état d’un titre de Chelsea pour le natif de Bondy.

Interrogé à ce sujet ce mercredi en conférence de presse, l’entraîneur des Blues et ancien coach du PSG s’est montré prudent. «J’ai travaillé avec Kylian Mbappé. Mais je ne peux pas parler, peut-être que toutes les choses dont vous (les journalistes, ndlr) parlez c’est beaucoup trop de bruit. C’est une situation très délicate, c’est une situation qu’ils doivent gérer: Paris avec Kylian et Kylian avec le Paris Saint-Germain.», lance-t-il, relayé par Footmercato.

Mauricio Pochettino a exprimé avec insistance qu’il n’envisage pas la venue du Français à Chelsea, tout en exprimant son souhait de voir cette situation se résoudre entre les différentes parties concernées. «Mais de notre côté il n’y a rien à dire, nous travaillons dans notre réalité et notre réalité est différente. Et bien sûr qu’ils ont une réalité différente. De mon côté, je n’ai rien à dire. Je ne peux que les soutenir et espérer qu’ils trouveront la meilleure solution pour les deux parties. Parce que le Paris Saint-Germain c’est un club que j’aime et que j’y ai été joueur et entraîneur.», a ajouté le technicien argentin.

