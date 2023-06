Mercato: Marco Asensio proche du PSG

Selon plusieurs médias espagnols, dont AS, Marco Asensio est tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain en Ligue 1.

Après neuf saisons sous le maillot du Real Madrid, Marco Asensio a décidé de claquer la porte. Pas satisfait par le temps de jeu dont il bénéficie depuis quelques années, l’international espagnol veut aller se relancer ailleurs. Et de toute évidence ce sera au Paris Saint-Germain. Malgré plusieurs offres venant un peu partout en Europe, notamment d’Angleterre avec Aston Villa, l’attaquant madrilène va rejoindre le PSG selon plusieurs médias espagnols.

AS assure d’ailleurs que Marco Asensio est très proche de signer un contrat de quatre ou cinq ans avec les champions de France en titre. Cet après-midi, The Athletic a également confirmé l’information et apporté même quelques détails. Le média anglais a ainsi dévoilé le salaire qu’a offert le PSG au Merengue.

Selon The Athletics, Marco Asensio touchera 10 M€ par an, bonus compris. Pour rappel, le Real Madrid lui a proposé une prolongation assortie d’un salaire annuel de 4 M€. Au-delà du temps de jeu, l’international espagnol a donc également succombé à la manne financière offerte par le champion de France en titre. L’officialisation de l’opération pourrait intervenir dans les prochains jours.

