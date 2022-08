Mercato: Manchester United va débourser 100M€ pour un attaquant

Selon plusieurs médias britanniques, Manchester United a trouvé un accord avec l’Ajax Amsterdam pour le transfert d’Antony. Les Red Devils vont débourser 100 millions d’euros pour l’ailier brésilien.

La fin de mercato s’enflamme du côté de Manchester United. Désireux de renforcer leur effectif avant la fin du marché des transferts, les Reds Devils multiplient les arrivées. Après avoir bouclé l’opération Casemiro pour 70 millions d’euros (hors bonus), le club mancunien est sur le point de s’offrir un autre renfort de poids, cette fois en attaque. En effet, selon plusieurs médias anglais tels que la BBC et Sky Sports, MU a trouvé un accord avec l’Ajax pour le recrutement d’Antony.

Une opération qui va coûter une fortune au club. Toujours selon les sources venant d’Angleterre, Manchester United va débourser 100 millions d’euros pour s’offrir le jeune ailier brésilien. Ce dernier devrait s’engager jusqu’en 2027, avec une année en option. Après l’arrivée du défenseur Lisandro Martinez, Antony devrait être le second joueur de l’Ajax à rejoindre son ancien entraîneur Erik ten Hag, parti du championnat néerlandais pour rejoindre Old Trafford cet été.

Alors que la fenêtre de transfert se referme jeudi prochain, le Manchester United, version ten Hag, est en train de prendre forme. En plus des recrues citées plus haut, les Red Devils ont également accueilli cet été Tyrell Malacia et Christian Eriksen. De plus, le technicien néerlandais espère garder Cristiano Ronaldo au sein du groupe, même si ce sera dans un rôle de supersub. Le portugais a en effet débuté les dernières rencontres sur le banc.

Pour rappel, après un début de saison catastrophique en championnat, avec deux défaites en deux matchs, dont une humiliation sur la pelouse de Brentford (0-4), Manchester United s’est bien repris. D’abord contre Liverpool dans le derby, remporté à domicile (2-1) et ensuite ce weekend avec une victoire difficile décroché à l’extérieur contre Southampton (0-1). Les coéquipiers de Bruno Fernandes quittent d’ailleurs la zone rouge pour rejoindre la 8è place de Premier League.