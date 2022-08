Mercato Manchester United: le Sporting Portugal pour sauver Cristiano Ronaldo?

Décidé à quitter Manchester United cet été sans trouver jusqu’ici aucun nouveau point de chute, Cristiano Ronaldo pourrait finalement revenir au Portugal. Le Sporting Portugal serait déjà à la manette pour rapatrier son ancien joueur.

Bientôt le bout du tunnel pour Cristiano Ronaldo? Désireux de quitter Manchester United pour un autre club qui lui offrirait la possibilité de disputer la Ligue des champions cette saison, la star portugaise est toujours mancunienne malgré ses coups de pression pour forcer son départ. Plusieurs clubs s’étaient pourtant manifestés pour s’offrir les services du joueur de 37 ans dont Chelsea et tout récemment l’Atletico Madrid. Mais aucune offre concrète n’a encore été déposée sur la table.

Plongé dans ce tunnel visiblement sans issue, tout ne semble cependant pas perdu pour CR7 qui a vu ces dernières heures son club formateur lui tendre la main. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le Sporting Portugal souhaite rapatrier son ancien attaquant. Le média assure que les Leones, sans doute touchés par les échecs successifs dans le transfert du natif de Madère, aurait décidé de faire tout leur possible pour faire revenir le quintuple Ballon d’Or au pays. Le directeur sportif du Sporting, Hugo Viana, serait déjà à l’œuvre pour convaincre l’ancien du Real Madrid de boucler la boucle au Portugal.

Une opération qui si elle se conclut, satisferait sans doute Manchester United. Le club anglais est désormais décidé à se débarrasser de son attaquant après avoir longtemps bloqué son transfert. Selon The Time, l’entraineur Erik ten Hag est désormais convaincu que le Portugais doit partir. The Sun rapporte de son côté qu’un certain nombre de joueurs mancuniens estiment que l’atmosphère dans le vestiaire s’améliorerait en cas de départ du capitaine de la sélection portugaise dont les caprices déteignent sur les résultats de l’équipe.