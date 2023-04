Mercato: Manchester United lance les manœuvres pour Harry Kane

-Publicité-

Selon les informations du Telegraph, Manchester United a commencé par se rapprocher de Tottenham en vue d’un éventuel transfert de Harry Kane cet été. Une opération qui s’annonce onéreuse pour les Reds Devils.

Le prochain mercato estival s’annonce chaud, avec plusieurs dossiers qui risquent d’enflammer le marché. Au nombre de ceux-là, on peut citer le cas d’Harry Kane, en fin de contrat avec Tottenham en juin 2024, et courtisé par plusieurs cadors européens. Totalement loyal aux Spurs, l’attaquant anglais pourrait toutefois être tenté d’aller voir ailleurs cet été, au vu de la situation délicate du club en termes de résultat. D’ailleurs, le Telegraph rapporte que Kane a temporisé les discussions avec sa direction pour une éventuelle prolongation.

Une situation qui n’a pas échappé à Manchester United, qui rêve de Harry Kane depuis des années. Toujours selon le quotidien britannique, le club mancunien a commencé à tâter le terrain en vue d’une possible signature de Kane cet été. Des envoyés s’efforcent de déterminer les attentes du président de Tottenham, connu pour son inflexibilité en matière de transferts. Et selon les premiers retours, Levy ne compte pas brader son meilleur buteur.

- Publicité-

En effet, des sources mentionnées par le Telegraph indiquent que Daniel Lévy n’écoutera pas les offres en deça de 100 millions de livres (112 millions d’euros) provenant de clubs anglais – 80 millions de livres (90 millions d’euros) pour des clubs étrangers. Le président des Spurs n’exclut pas non plus de refuser toutes les offres pour son joueur, quitte à le voir partir libre en 2024. Cette opération s’annonce donc compliquée et très onéreuse pour Manchester United.

En attendant que ce dossier ne se décante, les deux clubs se retrouvent jeudi soir pour un affrontement qui pourrait être déterminant dans cette fin de saison. Manchester United se déplace en effet sur la pelouse de Tottenham, dans le cadre de la 33e journée de Premier League. Un choc qui va compter dans la course à la Ligue des champions.

Articles similaires