Mercato: Manchester City fixe le prix de Bernardo Silva

Selon les dernières informations de Football Insider, Manchester City a fixé le prix de Bernardo Silva à 45 millions de livres, soit environ 52 millions d’euros.

Bernardo Silva, milieu de terrain portugais, est l’un des sujets chauds du moment sur le mercato. Après avoir remporté un triplé historique avec Manchester City, le joueur estime avoir fait le tour et souhaite quitter le club cet été. Malgré des rumeurs l’envoyant en Espagne, c’est bien le PSG et l’Arabie Saoudite qui ont manifesté leur intérêt. Al Hilal seraient d’ailleurs prêt à lui offrir près d’un million d’euros par semaine, soit plus de cinq fois son salaire actuel à Manchester City. Cependant, Bernardo Silva ne semble pas convaincu.

L’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola n’a pas vraiment envie de se séparer de l’un de ses cadres. Toutefois, le club mancunien se prépare quand même au départ de son joueur. Selon les dernières informations de Football Insider, le champion d’Europe en titre a même fixé le prix de son milieu portugais. Selon cette source, les Citizens espèrent récupérer 45 millions de livres, soit environ 52 millions d’euros d’une vente de Bernardo Silva.

Un montant relativement raisonnable pour un joueur de sa qualité, qui vient de réaliser une saison pleine dans un club n’ayant aucun besoin de vendre. Il est intéressant de noter que c’est à peu près le prix que Manchester City avait mis sur la table en 2017 pour attirer Bernardo Silva, alors qu’il jouait à l’AS Monaco à l’époque. Les clubs intéressés par l’international portugais savent désormais sur quelle base négocier.

