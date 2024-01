Mercato: Liverpool se retire de la course à Kylian Mbappé

-Publicité-

Annoncé à Liverpool, Kylian Mbappé ne rejoindra pas le club de la Mersey la saison prochaine, selon les informations de la Cadena SER. Le joueur français n’entre pas dans les plans de l’écurie anglaise.

A six mois de la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est désormais libre de disputer avec le club de son choix. Plusieurs cadors européens ont été cités ces derniers mois pour enrôler la star parisienne. Si les Rouge & Bleu espèrent conserver leur attaquant vedette, les autres grands prétendants au capitaine de l’équipe de France se nomment le Real Madrid et Liverpool.

Mais selon les dernières informations de la Cadena SER, le club anglais n’est plus dans la course. D’après le média espagnol, il n’y aurait aucune option pour que le joueur de 24 ans rejoigne les Reds cet été. Ces derniers n’ont pas-ou non plus-inclus l’ancien Monégasque dans la politique mercato du géant anglais. Peu dépensier, l’actuel leader de la Premier League est très prudent sur le plan financier en ce moment et a déjà refusé une augmentation de salaire à plusieurs joueurs.

Difficile donc de voir débarquer le Bondynois qui émarge à plus de 70 millions d’euros par an au PSG et dont la prime à la signature n’est pas en dessous des 100 millions d’euros, selon le média. Le PSG et le Real Madrid sont les deux seuls clubs en course.