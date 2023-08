Mercato: Liverpool rêve de Franck Kessié

Le feuilleton du mercato estival autour de Franck Kessié est loin d’avoir trouvé son dénouement. Tiraillé entre la Juventus et Tottenham, le milieu de terrain ivoirien pourrait éventuellement opter pour une autre destination si une offre plus alléchante se présente. Et cette offre pourrait bien émaner de Liverpool.

La perspective d’un départ du FC Barcelone pour Franck Kessié n’a jamais été aussi réelle. L’Ivoirien semble clairement être en dehors des plans de Xavi Hernandez pour la saison à venir. L’entraîneur du club blaugrana n’en veut plus, et n’hésite pas à le rappeler. C’était déjà le cas mercredi après le match amical remporté 1-0 contre le Milan AC aux États-Unis.

Attribuant l’absence de Kessié à une blessure, Xavi a ajouté que le joueur était bien conscient de la situation concernant son avenir. Suite à cela, la presse annonce une rencontre à venir entre Tottenham et la direction du club catalan dans le but de finaliser un transfert de Franck Kessié. Cependant, cette transaction pourrait être perturbée par l’arrivée d’un autre poids lourd de la Premier League.

En effet, selon Sport, Liverpool pourrait présenter une offre pour l’ancien joueur du Milan AC. Le désir de Franck Kessié est de rejoindre la Premier League ou la Bundesliga en cas de départ. Si les Reds soumettent une offre concrète, il est difficile d’imaginer Kessié opter pour Tottenham, même si ce dernier serait prêt à payer les 15 millions d’euros d’indemnités réclamés par le Barça. La concurrence s’annonce donc féroce pour s’attacher les services de l’Eléphant de 26 ans, et le suspense reste entier quant à sa destination finale durant ce mercato estival.

