Mercato: Lionel Messi va quitter le PSG

Selon les informations de RMC Sports ce mardi, Lionel Messi va quitter le PSG à la fin de la saison, sauf retournement de situation.

L’avenir de Lionel Messi continue de faire parler dans la presse française. Et ce mardi, RMC Sports a révélé une petite bombe. Selon le média français, la Pulga, en fin de contrat en juin prochain, va quitter le PSG à la fin de la saison. Toujours selon cette même source, le club ne souhaite pas poursuivre l’aventure avec le champion du monde 2022. Au PSG, l’investissement du joueur est remis en cause. Les performances de ce dernier ne sont pas non plus en sa faveur. De plus, pour le champion de France en titre, se séparer de Messi permettrait de réduire la masse salariale, ce qui n’est pas du tout un détail pour le board Parisien.

Ainsi, sauf changement d’avis de la part de décideurs à Doha, Lionel Messi ne sera plus à Paris la saison prochaine. Une issue qui ne semble pas gêner la Pulga autant que ça. En Effet, toujours selon RMC Sport, continuer à Paris n’est plus la priorité pour le septuple Ballon d’or. Les récents sifflets à son encontre, un an après ceux consécutifs à l’élimination du PSG en Ligue des champions face au Real Madrid, sont un épisode de plus dans les relations en dents-de-scie entre Messi et l’environnement parisien.

Un retour de Lionel Messi au FC Barcelone devient donc de plus en plus probable. Le club catalan, n’a jamais caché son désir de rapatrier le meilleur joueur de son histoire. Récemment, le vice-président du club, Rafa Yuste, a même révélé en conférence de presse, des contacts entre le club et le clan Messi. “J’aimerais qu’il revienne et je suis sûr que de nombreux fans partagent mon avis. Je crois que les histoires de la vie doivent bien se terminer et c’est pourquoi nous avons des contacts avec Messi, bien sûr. (…) Je pense que c’est la chose la plus naturelle à faire”, a déclaré le dirigeant Catalan selon les retranscriptions de Sport et Mundo Deportivo.