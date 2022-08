Mercato: Lionel Messi de retour au FC Barcelone en 2023 ?

Selon les informations de Catalunya Radio, dans la nuit de dimanche à lundi, le FC Barcelone négocierait déjà avec Lionel Messi pour un retour de l’argentin lors du prochain mercato estival en 2023.

On tient déjà le feuilleton du prochain mercato estival. Récemment, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, n’a pas caché son désir de rapatrier Lionel Messi en Catalogne. « Je pense, j’espère et je désire que le chapitre de Messi au Barça ne soit pas terminé. Je pense que c’est de notre responsabilité que ce chapitre qui est encore ouvert, puisse avoir un moment où les choses se fassent comme elles auraient dû se faire et qu’il y ait une fin bien plus heureuse », avait ainsi lancé l’avocat devant les caméras de ESPN.

Et la direction des Culés se serait déjà mise à l’œuvre pour faire revenir la Pulga lors du mercato estival de 2023. C’est en tout cas la petite bombe lâchée par Catalunya Radio dans la nuit de dimanche à lundi. Selon la radio publique Catalane, le FC Barcelone et Lionel Messi serait déjà en contact pour un retour du natif de Rosario au Camp Nou. Selon ses informations, l’attaquant du PSG et son ancien club discuterait d’un contrat de courte durée, d’un ou deux ans.

La radio précise que tout indique que Lionel Messi retournera en Catalogne en juin 2023 pour y terminer sa carrière. Toutefois, le PSG désire prolonger sa superstar et mettra tout en œuvre pour y parvenir. Et la direction parisienne a déjà de l’expérience avec le dossier Kylian Mbappé. Pour rappel, alors que le natif de Bondy était tout proche de rejoindre le Real Madrid cet été, il a finalement prolongé avec le club de la capitale française qui a trouvé les arguments pour le convaincre de rester.

Le clan Messi dément

Cette bombe lâchée par Catalunya Radio a rapidement fait le tour de la presse mondiale ce lundi matin, au point de forcer l’entourage de Lionel Messi à sortir du silence pour apporter un démenti. « Il n’y a eu aucune approche de Laporta envers qui que ce soit dans l’environnement de Leo Messi ou vice versa. Et celui qui dit cela ment« , a expliqué un proche de la Pulga pour le quotidien Mundo Deportivo.

Concentré sur l’aspect sportif, avec un doublé contre Clermont (5-0) samedi en Ligue 1, le natif de Rosario ne semble pas vouloir se préoccuper de son avenir en cours de saison. Toutefois, cela n’exclut pas définitivement son retour au FC Barcelone l’été prochain.