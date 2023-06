Mercato: Lionel Messi confirme son arrivée à l’Inter Miami en MLS

-Publicité-

Au micro de Sport et le Mundo Deportivo ce mercredi, Lionel Messi a confirmé ce que la presse internationale a abondamment annoncé ces derniers jours. La star argentine va poursuivre sa carrière à l’Inter Miami en MLS aux Etats-Unis.

Annoncé ce matin par la presse européenne, c’est désormais confirmé. Lionel Messi va poursuivre sa carrière aux Etats-Unis. L’attaquant argentin, en fin de contrat avec le PSG au 30 juin prochain, évoluera à l’Inter Miami en MLS la saison prochaine. C’est le septuple Ballon d’Or qui a lui-même officialisé la nouvelle dans une interview accordée ce mercredi soir aux médias espagnols Sport et le Mundo Deportivo. « Je ne retourne pas au Barça, je vais à l’Inter Miami », a-t-il confié.

« Je voulais vraiment revenir au Barça, mais après avoir vécu ce que j’ai vécu lors de mon départ, je ne voulais plus être dans la même situation : attendre de voir ce qui se passe et laisser mon avenir entre les mains de quelqu’un d’autre. Je voulais prendre ma propre décision, penser à moi, à ma famille. Même si j’ai entendu dire que la Liga avait tout accepté pour que je puisse revenir, il y avait encore beaucoup de choses à faire. J’ai entendu dire qu’ils devaient vendre des joueurs ou baisser certains salaires. Je ne voulais pas vivre ça », a ajouté la Pulga, en référence aux problèmes financiers du Barça.

Lionel Messi pas guidé par l’argent

Lionel Messi n’ira donc pas en Arabie Saoudite où ont déjà signé Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Le club saoudien d’Al Hilal avait en effet proposé à la Pulga un contrat en or qui ferait de lui le joueur le plus cher au monde. Une offre démentielle finalement refusée par le champion du monde en titre qui explique, ne pas s’intéresser à l’argent.

« L’aspect financier n’a jamais été un problème pour moi, ni un obstacle en quoi que ce soit. Avec le Barça, nous n’en sommes même pas arrivés à parler du contrat. Une proposition a été faite, mais ce n’était pas une proposition formelle, écrite, signée car il n’y avait encore rien et nous ne savions pas si cela pourrait se faire ou non. C’était l’intention, mais nous ne pouvions rien prévoir. Nous n’avons même pas parlé d’argent formellement. Mais si cela avait été une question d’argent, je serais allé en Arabie ou ailleurs, où l’on m’offrait beaucoup d’argent. Ma décision se base sur autre chose et non sur l’argent », a-t-il conclu.

Les détails du contrat de Messi à l’Inter Miami

La chaîne de télévision argentine TyC Sports a révélé les détails du contrat de Messi avec les Américains. Il débutera le 1er juillet, c’est-à-dire immédiatement après l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Messi a signé un bail jusqu’au 30 juin 2026. Mais le contrat contient deux « clauses échappatoires » qui permettent au septuple ballon d’or de quitter le club de MLS à la fin de la première et de la deuxième année de son mariage.

