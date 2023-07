Mercato: l’international ivoirien Wilfried Zaha va s’engager avec Galatasaray

-Publicité-

L’international ivoirien, Wilfried Zaha, libre de son contrat avec Crystal Palace depuis un bon moment, se dirige vers le championnat turc. Il est en négociation avancée avec le club de Galatasaray.

En effet, l’ancien joueur de l’OM, qui cherchait déjà à changer de direction, va signer un contrat de deux ans avec Galatasaray, qui a annoncé via un communiqué que «Des négociations officielles ont commencé avec le footballeur concernant le transfert du footballeur professionnel Dazet Wilfried Armel Zaha dans notre club».

Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/aNpLtSdDOl — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 23, 2023

Pour rappel, après son retour à Palace en 2015, de Manchester United, Wilfried Zaha a été l’un des meilleurs buteurs de l’histoire du club du sud de Londres. L’attaquant a commencé à jouer pour les Eagles à l’âge de 12 ans et a fait ses débuts en équipe professionnelle en 2010 lors d’une défaite 2-1 à domicile contre Cardiff City. Il a joué pour Crystal Palace pendant plus de 450 matchs, marquant 90 buts et délivrant 76 passes décisives.

Articles similaires