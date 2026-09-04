Mercato : l’international algérien Badredine Bouanani prêté avec option d’achat aux Glasgow Rangers

L’international algérien Badredine Bouanani évoluera sous les couleurs des Glasgow Rangers pour l’ensemble de la saison. Le jeune ailier a été officiellement prêté par le VfB Stuttgart au club écossais lors de la toute dernière journée du mercato estival, venant ainsi consolider le secteur offensif des pensionnaires d’Ibrox Stadium.

Cette transaction temporaire ne se limite pas à une simple pige, puisqu’elle intègre une option d’achat au bénéfice de l’écurie de Glasgow. Évaluée à environ 18 millions d’euros par les deux clubs et les médias sportifs, cette clause permettra aux Rangers de recruter définitivement le joueur au terme de l’exercice en cours.

Lié contractuellement avec le VfB Stuttgart jusqu’au 30 juin 2030, l’attaquant de 21 ans avait été recruté durant l’été 2025 en provenance de l’OGC Nice. Les dirigeants souabes avaient consenti à un engagement sur le très long terme pour s’attacher les services de l’ancien espoir du championnat de France.

Au cours de sa première saison passée en Allemagne lors de l’exercice 2025-2026, l’international algérien a pris part à 28 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot du club germanique. Son passage sur les terrains de Bundesliga s’est soldé par un bilan statistique de deux buts inscrits et deux passes décisives délivrées.

Des touches en Bundesliga avant le départ pour Glasgow

Avant que l’opération vers l’Écosse ne soit définitivement scellée, plusieurs alternatives de prêt avaient été envisagées afin de garantir du temps de jeu au joueur. Des pistes menant à d’autres formations de Bundesliga, notamment le Werder Brême et Schalke 04, avaient été explorées par les différentes parties sans parvenir à un accord formel.