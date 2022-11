Mercato: l’Inter Miami évoque la rumeur Lionel Messi

Dans des propos rapportés par Foot mercato, le directeur de la franchise américaine de l’Inter Miami a évoqué les rumeurs liant son club à Lionel Messi.

Le contrat de Lionel Messi avec le PSG prend fin en juin prochain. Pour le moment, l’Argentin n’a toujours pas prolongé, faisant naître ainsi plusieurs rumeurs dans la presse française et européenne. Plusieurs clubs sont d’ailleurs prêts à accueillir Messi à la fin de son aventure parisienne, et deux noms reviennent souvent: le FC Barcelone et l’Inter Miami. La franchise américaine, qui a depuis longtemps la Pulga dans son viseur, a réagi à ces rumeurs via son directeur.

«C’est formidable d’être connecté avec des joueurs incroyables. Je ne veux pas commenter quelqu’un qui ne fait pas partie de notre équipe, ni les spéculations et les rumeurs, mais c’est l’un des plus grands joueurs à n’avoir jamais joué au football. Messi dans n’importe quelle équipe du monde change les choses. Je ne veux pas spéculer et parler de lui dans notre équipe, mais il change le visage d’un championnat et d’une équipe pour laquelle il joue», a expliqué Phil Neville dans des propos rapportés par Foot mercato.

Selon la presse française, Lionel Messi attendrait la fin de la Coupe du Monde 2022 (20 novembre au 18 décembre) pour prendre une décision pour son avenir. Mais un départ du PSG serait clairement à l’ordre du jour pour la Pulga, dont la famille ne serait jamais adaptée à la vie en France. Et les Etats Unis semblent être l’endroit idéal pour Messi et sa famille de commencer une nouvelle vie. L’Inter Miami peut donc espérer réaliser l’un des gros coups du prochain mercato estival européen.