Mercato: l’Inter Miami dévoile la date de présentation de Lionel Messi

L’Inter Miami va présenter Lionel Messi comme son nouveau joueur le 16 juillet prochain, a annoncé le club de la MLS dans un communiqué.

Il ne fait désormais plus aucun doute. Après l’Espagne et brièvement la France, Lionel Messi va jouer au football aux Etats Unis. Le septuple Ballon d’Or va s’engager avec l’Inter Miami, qui évolue en MLS. En attendant l’officialisation du transfert, le club de David Beckham sort les informations liées à l’opération.

Dans un communiqué publié ce vendredi, la franchise américaine a annoncé que l’attaquant argentin sera présenté le 16 juillet prochain comme son nouveau joueur, lors d’un événement baptisé « The Unveil » (le dévoilement) dans son stade. La cérémonie comprendra « des divertissements passionnants, des discours sur le terrain et plus encore« , a déclaré le club dans sa publication de presse, qui ne mentionne pas le nom de Messi.

Lionel Messi devrait rejoindre à Miami, son ancien coéquipier du FC Barcelone Sergio Busquets, et les deux pourraient être présentés ensemble. Le club a récemment nommé l’ancien entraîneur du FC Barcelone et de l’équipe d’Argentine, Gerardo « Tata » Martino, à la tête de l’équipe. Sans compter qu’un autre ancien barcelonais, en la personne de Jordi Alba, est annoncé au club. L’Inter Miami est en train de devenir sans doute une nouvelle attraction du football mondial.

