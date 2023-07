Mercato: l’Inter et Tottenham lorgnent le marocain Yassine Bounou

-Publicité-

Le gardien de but marocain, Yacine Bounou, pourrait quitter le FC Séville cet été, alors que l’Inter Milan et Tottenham rêvent de s’offrir le Lion de l’Atlas, selon les informations de AS.

Héros du sacre de Séville en Ligue Europa, victorieux de l’AS Roma en finale, Yassine Bounou pourrait quitter le club andalou cet été. L’écurie espagnole, en quête d’argent pour s’offrir de nouvelles recrues, elle qui a fini la saison sur une incroyable 12è place, ne serait pas contre un départ de l’international marocain qui jouit d’une bonne cote sur le marché. Le Lion de l’Atlas a été l’un des grands artisans du parcours exceptionnel des hommes de Walid Regragui au Mondial 2022 au Qatar où ils ont fini à la quatrième place.

Plusieurs clubs suivent de près la situation du joueur de 32 ans dont l’Inter Milan et Tottenham. Les Spurs qui pourraient perdre Hugo Lloris, cherchent un concurrent de taille à Fraser Gerard Forster, alors que les Nerazzurri sont en quête d’un remplaçant à André Onana dont le départ pour Manchester United serait imminent.

«A Séville FC, on sait que les offres sérieuses pour Yassine Bounou, destiné à quitter le club cet été, ne vont pas tarder à se succéder», lit-on ce mardi dans les colonnes de AS. «L’Inter Milan est l’un des clubs qui ont mis le portier marocain à l’ordre du jour. Tottenham est également intéressé alors que tant d’autres ont sollicité des informations sur la situation de Bounou», ajoute le journal spécialisé.

Selon AS, Séville ne compte pas libérer son joueur en dessous de 20 millions d’euros. Les négociations devraient être engagées prochainement avec les clubs intéressés. «Bounou, 32 ans, est devenu l’un des meilleurs gardiens du continent, comme en témoignent sa troisième place au prix The Best, son brio à la Coupe du monde et son rôle décisif dans le septième sacre européen de Séville en Ligue Europa», commente le média espagnole.

Arrivé en Espagne en 2012 en provenance du Wydad Casablanca, le gardien de but des Lions de l’Atlas a joué pour l’équipe réserve de l’Atlético Madrid et au Real Saragosse, avant de rejoindre Gérone en 2016. Le joueur marocain est sous contrat avec FC Séville jusqu’en 2025.

