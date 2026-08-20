Mercato: Lewandowski fait un retour surprise à Barcelone

Quelques semaines après son départ du FC Barcelone, Robert Lewandowski pourrait déjà retrouver la Catalogne. Le club blaugrana étudierait la possibilité de rapatrier temporairement l’attaquant polonais, alors que ses autres pistes offensives peinent à aboutir.

Le FC Barcelone pourrait tenter un étonnant retour en arrière. Parti cet été après plusieurs saisons sous le maillot catalan, Robert Lewandowski a depuis rejoint le Chicago Fire en MLS. Mais son aventure américaine pourrait être interrompue plus rapidement que prévu. Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, les dirigeants barcelonais envisageraient sérieusement de reprendre contact avec la franchise américaine afin d’étudier les conditions d’un prêt de courte durée.

Cette option pourrait être activée si le Barça ne parvient pas à boucler l’arrivée de ses principales cibles offensives dans les derniers jours du mercato. L’entraîneur Hansi Flick serait favorable à un retour de l’international polonais, qu’il considérerait comme une solution de secours pour une saison supplémentaire. Aucune proposition officielle n’aurait encore été formulée, mais le dossier serait désormais pris au sérieux en interne.

Le Barça cherche une solution en attaque

Le club catalan doit composer avec le départ de Ferran Torres, transféré au Paris Saint-Germain. Dans le même temps, les négociations pour Julián Álvarez, toujours sous contrat avec l’Atlético de Madrid, n’avanceraient pas comme espéré.

Dans ce contexte, l’hypothèse d’un retour de Lewandowski, aussi surprenante soit-elle, pourrait offrir une solution immédiatement opérationnelle à Flick. Après avoir quitté le Barça cet été, le Polonais pourrait donc retrouver très rapidement le chemin du Camp Nou.