Mercato: l’émir du Qatar prend en main le dossier Lionel Messi

Selon les informations du média catalan Sport, l’émir du Qatar a donné des instructions fermes aux dirigeants du PSG pour qu’ils accélèrent les négociations dans la prolongation de Lionel Messi.

Alors que L’Equipe indiquait hier que les Parisiens n’étaient plus vraiment emballés à prolonger Lionel Messi, en fin de contrat à la fin de la saison, le PSG est bel et bien décidé à conserver la star argentine. Plus encore, l’émir du Qatar a personnellement pris le dossier à bras le corps.

En effet, selon les informations du média catalan Sport, Tamim ben Hamad Al Thani a ordonné aux dirigeants du PSG d’accélérer pour sécuriser la prolongation de contrat du champion du monde argentin, septuple vainqueur du Ballon d’Or.

🇺🇸 Messi, ¿rumbo a la tierra de Ponseti?



😱 @PonsetiRadio: "Para resolver el tema de su salario en el Inter de Miami, le ofrecerían un porcentaje del club"



‼️ "Me consta que están hablando con él; le quieren para 2025, con el estadio nuevo" pic.twitter.com/8481b2W34v — El Larguero (@ellarguero) March 21, 2023

Le PSG prépare une nouvelle offre à Messi

D’après le journal ibérique, les deux parties se sont rencontrées en marge de la rencontre face au Bayern Munich en Ligue des champions. La Pulga serait d’ailleurs séduit par le nouveau projet sportif des Qataris. Cependant, ça coince autour de l’offre économique où le clan de l’Argentin n’aurait pas été convaincu par les arguments sportifs de Luis Campos lors de la première réunion tenue entre le Portugais et Jorge Messi.

Toujours selon Sport, le PSG prépare ainsi une deuxième offre au clan Messi, avec un projet sportif plus lisible. « Aujourd’hui, le PSG est en train de repenser toute sa politique pour avoir réellement une équipe capable de gagner la Ligue des Champions et Messi est considéré comme essentiel. Par conséquent, lorsque ce nouveau projet sera conçu (il est presque prêt selon ce que nous dit le Qatar), le PSG s’assoira à nouveau avec Jorge Messi pour lui faire une deuxième proposition », assure le média barcelonais. A suivre….

#NoticiaSPORT🔴



🤝💰 En Qatar están ultimando los detalles de una segunda oferta que el PSG le va a presentar a Leo Messi



💼 La idea es prolongar su contrato con el club parisino para, al menos, una temporada máshttps://t.co/OcZaEBQaUo — Diario SPORT (@sport) March 21, 2023