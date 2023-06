Mercato: le Real Madrid passe à l’attaque pour Kylian Mbappé

Selon les informations de El Chiringuito, le Real Madrid aurait offert 120 M€ au PSG pour recruter Kylian Mbappé dès cet été.

Le feuilleton de l’été se poursuit. Au cœur de l’actualité sportive depuis plusieurs semaines, après la fuite d’une lettre dans laquelle il annonçait au PSG ne pas vouloir activer l’année en option dans son contrat, Kylian Mbappé est à nouveau sur toutes les lèvres, notamment en Espagne, ce jeudi. En effet, El Chiringuito a balancé une grosse bombe. Selon le média espagnol, le Real Madrid aurait formulé une grosse offre de 120 millions d’euros au PSG pour s’attacher les services du champion du monde 2018 dès ce mercato estival.

Une information qui peut surprendre quand on sait que récemment, le président des Merengues, Florentino Perez, avait assuré que le mercato de son club était clos avec l’arrivée de Joselu. Mais à en croire El Chiringuito, le dirigeant madrilène a décidé de tenter un dernier gros coup. Toutefois, cette offre ne risque pas de convaincre les décideurs du PSG, qui semblent quand même ouverts à un départ de leur prodige cet été. Sauf qu’ils attendent une offre de 200 millions d’euros pour laisser filer le Bondynois, toujours selon la même source.

Un tarif que le Real Madrid ne semble pas disposé à payer, alors que plus de 100 M€ ont déjà été investis sur Jude Bellingham. D’un autre côté, Kylian Mbappé a déclaré publiquement à plusieurs reprises vouloir rester dans la capitale française un an de plus, pour respecter le contrat en cours. Alors KM7 va-t-il rester au PSG cet été ou filer au Real Madrid? Affaire à suivre…

