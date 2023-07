Mercato: le Real Madrid officialise un nouveau départ

Dans un communiqué publié ce mardi, le Real Madrid a annoncé le transfert définitif de son jeune joueur Antonio Blanco au Deportivo Alavés. Le milieu de terrain de 23 ans avait été prêté au même club la saison dernière.

«Le Real Madrid CF et le Deportivo Alavés se sont mis d’accord sur le transfert définitif du joueur Antonio Blanco. Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude et son affection à Antonio Blanco et lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, bonne chance dans cette nouvelle étape», peut-on lire dans la publication du club espagnol.

C’est à l’âge de 13 ans qu’Antonio Blanco a rejoint l’académie du Real Madrid, et son parcours dans le club est remarquable. Ayant fait ses débuts avec l’équipe première lors de la saison 2020-2021, Blanco a rapidement attiré l’attention des supporters par son style de jeu élégant et sa vision du jeu exceptionnelle.

La saison 2021-2022 a été mémorable pour le jeune milieu de terrain, car il a eu l’opportunité de participer activement à deux compétitions majeures : la Ligue des champions et la Liga. Sa contribution a été un facteur clé dans la conquête de ces deux titres prestigieux par le Real Madrid. Au total, Blanco a disputé six rencontres avec l’équipe première des Merengues avant de partir en prêt à Cadiz, où il a pu gagner en expérience et en maturité.

Son passage réussi dans ce club lui a permis de faire ses preuves au plus haut niveau. La saison dernière, Antonio Blanco a continué à s’épanouir lors de son prêt à Alavés, où il a été l’un des joueurs clés de l’équipe, démontrant son habileté à orchestrer le jeu depuis le milieu de terrain et à contribuer aux phases offensives et défensives. C’est dans ce club qu’il va poursuivre désormais sa progression.

