Mercato: le Real Madrid officialise l’arrivée de Jude Bellingham

Dans un communiqué publié ce mercredi, le Real Madrid a enfin annoncé le transfert de Jude Billingham, en provenance du Borussia Dortmund.

L’accord a été annoncé depuis plusieurs jours par le Borussia Dortmund, mais le transfert n’est pas encore officiel. C’est chose faite ce mercredi matin via un communiqué du Real Madrid, qui a officialisé la venue de Jude Billingham dans son effectif. Le prodige anglais est ainsi lié à son nouveau club pour les six prochaines années, soit jusqu’en 2029. L’opération a coûté 103 M€ aux Merengues plus bonus.

«Le Real Madrid C. F. et le Borussia Dortmund se sont mis d’accord sur le transfert du joueur Jude Bellingham, qui sera lié à notre club pour les six prochaines saisons. Demain, jeudi 15 juin, à midi, à la Ciudad Real Madrid, aura lieu la présentation de Jude Bellingham en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Ensuite, Jude Bellingham se présentera devant les médias», indique le communiqué.

Déjà impressionnant physiquement et techniquement malgré son jeune âge (19 ans), Jude Bellingham totalisait 14 buts et 7 offrandes en cette saison 2022-2023, en 42 matchs toutes compétitions confondues avec le Borussia Dortmund. Vice-champion d’Allemagne en titre, Bellingham a disputé 132 matchs avec le BVB lors des trois dernières saisons. Il va venir renforcer un milieu de terrain du Real Madrid déjà bien fourni avec les jeunes Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et les plus expérimentés Luka Modric et Toni Kroos.

A noter que c’est déjà le troisième renfort estival du Real Madrid, après les arrivées de Fran Garcia, en provenance du Rayo Vallecano et de Brahim Diaz, de retour après trois ans en prêt au Milan AC. D’autres recrues sont encore attendues, notamment l’attaquant espagnol Joselu.

