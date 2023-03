Mercato: le Real Madrid lorgne un défenseur de Chelsea

Le Real Madrid cible Reece James, latéral droit de Chelsea, pour renforcer sa défense lors de la prochaine période de transfert, d’après AS.

Le Real Madrid devra certainement se renforcer à plusieurs postes lors du prochain mercato estival. Si l’attaque est le secteur où les supporters réclament le plus souvent des recrues, les merengues devront également recruter en défense, notamment sur le côté droit, au vu des dernières prestations très décevantes du titulaire au poste Dani Carvajal. D’ailleurs, la direction madrilène en est bien consciente et a déjà identifié la cible parfaite, selon les informations de AS.

En effet, d’après le média espagnol, le Real Madrid veut s’attacher les services de Reece James. L’international Anglais est considéré comme l’un des meilleurs à son poste et est un titulaire indiscutable du côté de Chelsea. L’opération semble toutefois envisageable. Il est possible que la situation économique compliquée du club londonien puisse être mise à profit par les Merengue pour conclure une transaction avantageuse.

Selon les informations récentes de Footmercato, les règles financières de la Premier League contraignent Chelsea à vendre plusieurs de leurs meilleurs joueurs pour rétablir l’équilibre de leurs comptes, après un mercato hivernal particulièrement agité dans le sens des départs. Reece James, dont la valeur marchande est élevée et qui est sous contrat jusqu’en 2028, pourrait donc être cédé par les Blues. La balle sera visiblement dans le camp du joueur dans ce dossier.