Mercato: le Real Madrid également sur les traces d’Harry Kane

-Publicité-

Courtisé en Angleterre et en France, Harry Kane a également des prétendants en Espagne, avec le Real Madrid qui étudierait également le cas de l’attaquant de Tottenham.

Alors que le départ d’Harry Kane de Tottenham à la fin de la saison, après plus de dix ans de bons et loyaux services chez les Spurs, se précise, les cadors européens sont déjà à l’œuvre pour s’offrir le buteur anglais. Si Manchester United et le PSG étaient annoncés comme les deux grands prétendants du capitaine des Three Lions, le Real Madrid étudierait également le cas du joueur de 29 ans.

Auteur d’une saison mitigée avec la Coupe du Roi comme seul titre gagné, le club madrilène vise à faire mieux l’année prochaine, ce qui nécessitera un renforcement de l’équipe lors du prochain mercato. Et la priorité du Real Madrid est de recruter un attaquant de premier plan afin de préparer l’avenir, notamment après le départ éventuel de Benzema.

- Publicité-

Cependant, pour recruter l’Anglais, Florentino Pérez devra dépenser une somme considérable. Tout d’abord, pour couvrir son salaire et surtout pour s’acquitter de son indemnité de transfert, qui avoisine les 100 millions d’euros, lui qui est sous contrat avec les Spurs jusqu’en 2024.

Selon la ‘Cadena Ser’, l’option Harry Kane est de plus en plus envisagée par le Real Madrid, d’autant plus si son coéquipier en sélection, Jude Bellingham, viendrait à rejoindre la capitale espagnole cet été. En attendant, Tottenham se prépare à voir partir le meilleur buteur de l’histoire du club.

Articles similaires