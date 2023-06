Mercato: le Real Madrid abandonne Victor Osimhen

Selon les informations de The Athletic, le Real Madrid a renoncé au recrutement de l’attaquant de Naples, Victor Osimhen, en raison de son prix jugé trop élevé par les Madrilènes.

Après Harry Kane, le Real Madrid abandonne le dossier Victor Osimhen. Avec 28 buts en 36 matchs cette saison, l’attaquant nigérian a joué un rôle clé dans le succès de Naples en Serie A. Ses performances ont captivé l’attention du club madrilène, qui le considère comme un possible successeur de Karim Benzema, parti à Al Ittihad en Arabie Saoudite.

Une option que les Madrilènes ont finalement abandonné. En effet, selon les informations de The Athletic, les vice-champions d’Espagne ont renoncé au recrutement du buteur des Partenopei, qui ont jugé son prix trop élevé. Naples a exigé 150 millions d’euros pour le transfert du buteur nigérian. Une somme astronomique pour les caisses de la Casa Blanca qui ont fait plusieurs achats cet été, notamment la signature de Jude Bellingham en provenance de Dortmund, et l’arrivée de Joselu en provenance de l’Espanyol Barcelone sous la forme d’un prêt d’un an.

- Publicité-

Avec le Real Madrid désormais hors course, il ne reste plus que le Bayern Munich et le PSG comme prétendant du natif de Lagos. Le club parisien a déjà fait une offre de 100 millions d’euros pour s’attacher les services du meilleur buteur africain de la saison en Serie A, alors que les Bavarois souhaitent échanger le Nigérian avec le sénégalais Sadio Mané. Affaire à suivre…..

Articles similaires