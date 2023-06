Mercato: le Real Madrid a un concurrent de poids pour Mbappé

Selon un agent FIFA, Liverpool serait prêt à dégainer une offre faramineuse au PSG pour s’attacher les services de Kylian Mbappé cet été. Un nouveau concurrent de poids qui pourrait mettre à mal les plans du Real Madrid.

Une nouvelle fois, le mercato estival est rythmé par le feuilleton Kylian Mbappé. S’il le natif de Bondy assure qu’il veut jouer la saison prochaine à Paris, sa décision de ne pas activer l’année en option dans son contrat a totalement relancé son avenir. Évidemment, plusieurs rumeurs envoient le champion du monde 2018 au Real Madrid dès cet été, ou en argent libre la saison prochaine. Ne voulant pas voir son joueur quitter le club gratuitement, le PSG serait disposé à le vendre cet été.

Et si le club de la capitale espagnole semble très bien positionné pour récupérer le prodige français, un cador anglais pourrait tout chambouler. Invité de Marca, l’agent Fifa Marco Kardemir a d’abord affirmé que cette situation tend le club français. « J’ai parlé avec des personnes proches de la famille qatarie qui dirigent le club et ils m’ont dit qu’ils étaient très en colère. Ils avaient confiance sur le fait qu’il allait prolonger. L’émir est très contrarié.« , a-t-il lancé avant d’assurer que Liverpool était prêt à dégainer une offre faramineuse pour tenter d’attirer Mbappé cet été.

- Publicité-

« Liverpool est en concurrence avec le Real Madrid et veut payer une fortune pour Mbappé« , lance-t-il en évoquant une possible offre à 300 millions d’euros. Ce qui serait l’indemnité de transferts la plus élevée de l’histoire du football. Liverpool fait partie des clubs intéressés par Mbappé depuis de longues années. Mais dans une interview au Times en mai dernier, Jürgen Klopp, manager des Reds, s’est pourtant annoncé hors course sur ce dossier. Affaire à suivre donc…

Articles similaires