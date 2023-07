Mercato: le Real Madrid a tranché pour Kylian Mbappé

Selon les informations de AS ce lundi matin, le Real Madrid a terminé son mercato estival. Le club ne signera donc pas Kylian Mbappé cet été.

Face au refus de leur joueur de prolonger son contrat qui prend fin en 2024, le PSG refuse catégoriquement de le laisser partir librement. En conséquence, le club a pris la décision de le mettre sur la liste des transferts. Si plusieurs clubs ont montré leur intérêt, notamment Al Hilal qui a fait une offre de 300 millions d’euros, le joueur ne serait intéressé que par un départ pour le Real MAdrid. Mais cela ne se fera pas cet été, à en croire les dernières informations de AS.

Le média espagnol affirme dans son édition du jour que pour la direction madrilene « le mercato est terminé ». Cette même source explique que « Dans les bureaux du Bernabéu, on ne veut pas s’impliquer et on considère que c’est un problème d’ordre privé entre l’international français et son club. Il n’y a pas de négociation, et il n’y en aura pas. Les dirigeants se montrent même surpris face à l’avalanche de rumeurs sur Mbappé ». Une information qui ne plaît pas à tout le monde, surtout aux fans Merengue.

- Publicité-

Sur les réseaux sociaux, les réactions fusent déjà. Médias et supporters ne comprennent pas la stratégie de la direction qui vise à attendre 2024 pour recruter le Bondynois. Ils estiment tous que le club a un besoin urgent d’un attaquant de classe mondiale, surtout après cette défaite face au Barça lors du Clasico. Des réactions qui vont pousser le board madrilène a changé sa position? Pas sûr… Néanmoins, la fin de mercato sera à suivre de près du côté du Real Madrid.

Articles similaires