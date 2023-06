Mercato: le Real Madrid a choisi le remplaçant de Karim Benzema

Selon les informations du Daily Mail, le Real Madrid va faire une grosse offre pour l’attaquant de Tottenham Harry Kane. Le joueur viendrait ainsi remplacer Karim Benzema, qui a quitté le club espagnol.

Une grande page de l’histoire du Real Madrid s’est tournée ce dimanche. Karim Benzema a disputé son dernier match avec le club espagnol, laissant derrière lui un chantier colossal. En effet, la direction des Merengues doit désormais trouver un remplaçant au Nueve, et la tâche s’annonce ardue au vu de l’héritage laissé par le français. Selon les médias anglais, le Real Madrid a toutefois déjà trouvé le profil idéal pour occuper la pointe de son attaque lors des prochaines saisons.

Il s’agit du buteur de Tottenham Harry Kane. Le joueur anglais a bouclé une nouvelle saison hors pair, avec 30 buts en Premier League, malgré les nombreux problèmes des Spurs. Selon le Daily Mail, le deuxième de la dernière saison de Liga s’apprête même à faire une offre de 115 millions d’euros pour le buteur des Three Lions. Un montant qui semble correspondre aux attentes du président des Spurs Daniel Levy, connu pour être dur en affaires.

Face à une situation contractuelle délicate de leur star, les Londoniens se retrouvent légèrement acculés et pourraient être enclins à céder. De plus, selon les informations de la publication anglaise, Levy préfère vendre le joueur à l’étranger plutôt que de le voir rejoindre un autre club de Premier League. D’après les récentes rumeurs, Harry Kane n’est pas non plus contre un départ pour la Liga et le Real Madrid. Affaire à suivre donc…

