Mercato: le PSG s’active pour la succession de Christophe Galtier

Selon les informations relayées par Footmercato ce vendredi, le PSG s’active déjà en coulisse pour trouver un remplaçant à son entraîneur Christophe Galtier, dont l’avenir sur le banc parisien est très incertain.

L’élimination du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, par le Bayern Munich, continue de faire parler en France. Et s’il était déjà très fragilisé avant cette nouvelle désillusion, l’entraîneur Christophe Galtier est plus que jamais proche du licenciement, même s’il a voulu se montrer serein en conférence de presse après le match retour contre les bavarois.

«C’est vraiment trop tôt pour en parler. Mon avenir dépend évidemment de ma direction sportive et de mon président. Il y a une déception, c’est comme ça. Le club fondait beaucoup d’espoirs sur cette compétition. Moi je maintiens le cap, je reste focus sur la fin de saison avec beaucoup d’énergie et de détermination», avait-il expliqué.

Mais voilà, selon les informations rapportées par Footmercato ce vendredi, le PSG a déjà des idées de noms pour son nouvel entraîneur. La priorité du propriétaire du club le Cheick Al-Thani se nomme Zinedine Zidane. Le technicien français, sans club depuis longtemps, ne serait pas contre une venue sur le banc parisien. Toutefois, si le conseiller football du PSG Luis Campos reste en poste, les chances de voir ZZ sont faibles. L’ancien entraîneur du Real Madrid n’est pas la seule option du club de la capitale française, puisque plusieurs autres pistes sont également scrutées.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, préférerait un retour de Thomas Tuchel. Mais là encore, cela s’annonce compliqué et Tuchel ne reviendra à Paris que s’il a les pleins pouvoirs. Des pistes mènent également en Italie, les noms de José Mourinho et Thiago Motta reviennent aussi. Footmercato précise toutefois qu’aucune décision ne devrait être prise à la hâte et Christophe Galtier devrait rester à la dette du PSG jusqu’à la fin de la saison.