Selon les informations de RMC Sport, le PSG serait prêt à faire des folies inimaginables pour convaincre Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain, de rester chez les parisiens au delà de 2024.

De l’argent, beaucoup d’argent pour convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG. C’est la nouvelle folie des dirigeants parisiens pour garder leur star au delà de 2024, croit savoir RMC Sport. Selon le média français, les champions de France seraient prêts à offrir des avantages financiers encore plus démentiels au capitaine des Bleus. L’idée est de faire infléchir le joueur de 24 ans et de lui faire signer sa clause d’activation de prolongation. Une nouvelle réunion devrait avoir lieu entre les deux clans dans les prochains jours.

En fin de bail dans un an, le vice-champion du monde avait récemment communiqué à ses dirigeants qu’il ne prolongera avec les Rouge & Bleu. Son intention d’aller au bout de son contrat, soit jusqu’en juin 2024, afin de rejoindre le Real Madrid libre. Une décision qui a engendré une guerre des mots entre les deux camps. Nasser al-Khelaifi a menacé KM7 de le vendre cet été s’il ne rempile pas, et l’ancien Monégasque a estimé que son club est un frein pour lui dans sa quête de gagner le Ballon d’Or.

Invité ce lundi à se prononcer sur le cas de la star française, Leonardo a estimé que le moment est venu pour Mbappé d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. « Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière. Le Paris-Saint-Germain existait avant Kylian Mbappé et il existera après lui. Cela fait six ans qu’il est à Paris et, sur ces six saisons, cinq clubs différents ont remporté la Ligue des champions, aucun ne comptait Mbappé dans ses rangs. Cela veut dire qu’il est tout à fait possible de gagner cette compétition sans lui », a lancé l’ancien directeur sportif parisien. En tout cas, le Bondynois et ses employeurs ont jusqu’au 31 juillet pour évacuer ce dossier brulant.

