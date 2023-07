Mercato: le PSG officialise le départ d’un indésirable

Indésirable au PSG depuis plusieurs années, Mauro Icardi quitte la capitale française. Il rejoint Galatasaray en Turquie, club auquel il a été prêté la saison dernière. Le Paris Saint-Germain a annoncé la nouvelle via un communiqué sur son site.

« Prêté à Galatasaray lors de la saison 2022-2023, Mauro Icardi rejoint définitivement le club turc», précise la publication des parisiens. L’international argentin (8 sélections, 1 but) va donc poursuivre sa carrière en Süper Lig. Selon Footmercato, le montant de l’opération est estimé à 10 millions d’euros.

Mauro Icardi n’a laissé qu’un souvenir mitigé à Paris. Malgré ses 38 buts et 10 passes décisives en 92 matches toutes compétitions confondues, il a été critiqué pour ses performances en attaque et ses affaires extrasportives. Cependant, sous le maillot de Galatasaray, il a montré un jeu bien plus séduisant et espère continuer sur cette lancée cette saison.

Mauro Icardi, né à Rosario (Argentine) en 1993, a quitté son pays à l’âge de 9 ans pour s’installer sur l’île espagnole de Grande Canarie et rejoindre l’Union Deportiva Vecindario. Il a ensuite poursuivi sa formation au FC Barcelone entre l’âge de 15 et 17 ans. En janvier 2011, il a été transféré à la Sampdoria, où il a joué 33 matchs, marquant 11 buts et délivrant 4 passes décisives.

Par la suite, il a signé à l’Inter Milan en juillet 2013. Au sein du club italien, il a marqué 124 buts et réalisé 28 passes décisives en 219 matchs, lui permettant de devenir meilleur buteur de Serie A en 2015 et 2018. En début de la saison 2019-2020, Mauro Icardi a rejoint le Paris Saint-Germain. Au cours de ses trois saisons avec le club parisien, il a remporté deux Championnats de France (en 2020 et 2022), deux Coupes de France (en 2020 et 2021), une Coupe de la Ligue (en 2020) et deux Trophées des Champions (en 2020 et 2022).

