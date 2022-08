Mercato: le PSG fonce sur un cadre de Manchester United

Selon la presse française, le PSG a débuté les discussions pour s’offrir l’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford.

Avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le PSG dispose de l’une des meilleures attaques d’Europe. Mais avec le départ annoncé de plusieurs indésirables comme Mauro Icardi, le champion de France en titre veut renforcer son secteur offensif dès cet été. Et selon les informations de l’Equipe et confirmé par RMC Sport, le PSG pense à Marcus Rashford. Son profil est visé par le club parisien et la piste est activée depuis quelques jours. On est au tout début des discussions pour l’attaquant de Manchester United, précise les médias locaux.

L’international anglais ne jouit plus d’un statut de titulaire indiscutable du côté de Manchester United et pourrait être tenté de débuter une nouvelle aventure en Ligue 1. Mais les médias français indiquent également qu’il n’est pas la seule piste envisagée par le directeur sportif du PSG, Luis Ocampos. En effet, le nom de Rafael Leao, attaquant du milan AC, circule également dans les petits papiers des décideurs parisiens.

Déjà confronté aux envies de départ de Cristiano Ronaldo et à la blessure d’Anthony Martial, Manchester United pourrait donc perdre un autre de ses éléments offensifs. La nouvelle saison, appelée à être celle de la reconstruction ne s’annonce pas de tout repos pour Erik ten hag et ses poulains. Les mancuniens ont d’ailleurs perdu leur premier match de la saison en championnat, devant leur public, contre Brighton (1-2).