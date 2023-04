Mercato: le PSG cible un joueur du Real Madrid

-Publicité-

Selon les informations du média catalan El Nacional, le PSG est intéressé par le profil de Ferland Mendy, défenseur latéral gauche du Real Madrid.

La saison tire à sa fin et certains clubs réfléchissent déjà aux retouches à apporter à leurs effectifs lors du prochain mercato. Au nombre de ceux-là, on retrouve le PSG, en route pour remporter un nouveau titre de champion de France mais éliminé de la Ligue des champions (huitièmes) et de la Coupe de France. Le club parisien veut donc se montrer actif lors de la prochaine période estivale, pour se renforcer surtout dans le secteur offensif où Lionel Messi et Neymar sont annoncés en partance. Mais le club devrait également se renforcer en défense, un secteur qui a connu plusieurs défaillances cette saison.

Et, selon les informations de El Nacional, le PSG est très intéressé par Ferland Mendy. Le latéral gauche du Real Madrid plait beaucoup à la direction parisienne. Une cible qui semble atteignable pour les décideurs du PSG. En effet, en plus des pépins physiques récurrents ces derniers mois, l’explosion d’Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche, font de Mendy un joueur plus du tout indiscutable dans l’effectif de Carlo Ancelotti. D’ailleurs, Mendy, qui n’a joué que 7 matchs en 2023, essuyait déjà quelques critiques.

- Publicité-

El Nacional avance même que le Real Madrid ne serait pas opposer à un départ de l’ancien de joueur de l’OL, arrivé en terres madrilènes en 2019. La même source ajoute toutefois que tout dépendra aussi du nom du futur entraîneur et de ses plans concernant Camavinga. Une information qui peut surprendre côté parisien, puisque le flanc gauche de la défense est plutôt bien couvert avec Nuno Mendes ou Juan Bernat notamment.

Articles similaires