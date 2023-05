Mercato: le PSG accélère pour José Mourinho

-Publicité-

Selon les informations de RMC Sport ce lundi, le directeur sportif du PSG Luis Ocampos a contacté l’agent de José Mourinho sur une possible arrivée du portugais sur le banc parisien cet été.

Le PSG connaît probablement sa pire saison depuis l’arrivée des Qataris. Décevant sur la scène européenne, le club parisien ne fait pas mieux en France, malgré une première place de Ligue 1 consolidé ce dimanche après la victoire (3-1) contre Troyes. Évidemment, le premier visé pour ses résultats jugés insuffisants, c’est l’entraîneur Christophe Galtier, qui connaît sa première saison sur le banc du club. Et si le technicien français a assuré plusieurs fois qu’il serait sur le banc du club la saison prochaine, les dirigeants s’activent déjà en coulisse pour lui trouver un remplaçant.

Plusieurs grands noms ont été évoqués, mais visiblement, celui de José Mourinho est en train de devenir l’option numéro 1. Si dans l’entourage du Special One on nie tout contact direct entre l’entraîneur et Luis Campos, RMC Sport nous apprend ce lundi que les négociations sont avancées entre Campos et l’agent de Mourinho, Jorge Mendes. La même source ajoute que l’ancien coach du Real Madrid est intéressé par le poste. Même s’il aime sa vie à Rome, José Mourinho souhaiterait rejoindre une équipe plus proche de ses ambitions.

Dans l’état actuel de choses, Mourinho est donc le favori pour prendre la succession de Christophe Galtier sur le banc du PSG, si c’est Campos qui devait décider. Mais il faudra toutefois convaincre la Roma de libérer son technicien. De plus, comme souvent en matière d’entraîneur ces dernières saisons, ce sont les décideurs à Doha qui ont le dernier mot. Selon les informations, y a des discussions informelles depuis plusieurs semaines entre les décideurs parisiens et des entraîneurs ou leurs représentants, Thiago Motta ou Julian Nagelsmann par exemple.

De son côté, l’émir du Qatar rêve de Zinedine Zidane. RMC Sport ajoute que le caractère de Mourinho fait douter les dirigeants, qui craignent de détruire encore plus le vestiaire. Ce dossier est donc loin d’être bouclé, et les prochaines semaines s’annoncent mouvementé à tous les niveaux pour le PSG.

