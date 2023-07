Mercato: le PSG a déjà bouclé l’arrivée de 4 nouvelles stars

Selon les informations du média français Le Parisien, ce lundi, le PSG a déjà fait signer quatre nouvelles recrues. Au nombre de ceux-ci, se trouve l’ancien du Real Madrid, Marco Asensio.

Après une dernière saison très compliquée, marquée par une élimination précoce en Ligue des champions, le PSG veut faire sa révolution pour le prochain exercice. Alors que les discussions avec Luis Enrique pour prendre les rênes de l’équipe continuent, les dirigeants parisiens ont déjà réussi à conclure les transferts de quatre joueurs de premier plan. Selon Le Parisien, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Marco Asensio et Lucas Hernandez ont déjà signé leur contrat avec le club francilien.

Milan Skriniar, défenseur central de l’Inter Milan, rejoindra les rangs du PSG pour renforcer la ligne arrière. Avec son expérience et sa qualité de jeu, il apportera une nouvelle dimension à la défense du club parisien. De son côté, Manuel Ugarte est un jeune joueur talentueux qui a impressionné par ses performances lors de la dernière saison avec le Sporting. Il sera une excellente option pour renforcer le milieu de terrain parisien.

Marco Asensio, ancien attaquant espagnol du Real Madrid, est une autre acquisition de choix pour le Paris Saint-Germain. Avec sa vitesse, sa créativité et sa capacité à marquer des buts, Asensio va tenter de prendre la succession de Lionel Messi, parti cet été à la fin de son contrat. Enfin, Lucas Hernandez, le défenseur français du Bayern Munich, rejoindra également le PSG. Doté d’une grande expérience au plus haut niveau, Hernandez renforcera la défense parisienne avec sa puissance physique et son sens du placement.

Toujours selon Le Parisien, ces quatre joueurs ont déjà posé fièrement avec leur nouveau maillot et sont actuellement dans l’attente du communiqué officiel de l’équipe championne en titre de Ligue 1 pour pouvoir arborer leurs nouvelles couleurs publiquement.

