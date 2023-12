Mercato: le plan du Real Madrid pour Mbappé

Ce mercredi, AS a dévoilé dans ses colonnes le plan établi par le Real Madrid pour enfin recruter Kylian Mbappé l’été prochain.

Kylian Mbappé au Real Madrid? C’est le feuilleton qui rythme les périodes mercato depuis plusieurs années déjà. Et sans surprise, à l’approche du marché des transferts de janvier, les rumeurs ont repris. Et cette fois-ci, le club dirigé par Florentino Perez a un plan clair, c’est du moins ce qu’affirme le quotidien AS dans son édition du jour.

Du même Pays:

Selon le média pro-madrilène, le Real Madrid prévoit de lancer une offensive pour attirer Mbappé après le 1er janvier, la star parisienne pouvant commercer avec le club de son choix à cette date, vu que son contrat avec le PSG arrive à expiration le 30 juin. Toutefois, des antécédents montrent que Mbappé a déjà fait faux bond au Real Madrid par le passé.

Pour éviter une répétition de cette situation, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a mis en place une stratégie précise. En contactant la mère de Mbappé, Fayza Lamari, le 1er janvier, le club fixera un délai de 15 jours pour que le joueur réponde à l’offre madrilène. Si Mbappé hésite au-delà du 15 janvier, le Real Madrid tournera définitivement son attention vers un plan B, Erling Haaland. L’attaquant norvégien semble prêt à embrasser la culture espagnole et à rejoindre le club en cas d’indécision de Mbappé. Nouvel épisode donc dans ce feuilleton qui semble interminable.