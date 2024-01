Mercato: le plan B du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé

-Publicité-

Désireux de conserver son capitaine qui arrive en fin de contrat à la fin de la saison, le PSG réfléchit tout de même à un plan B en cas du départ de Kylian Mbappé. Et les Parisiens pensent à l’attaquant de l’AC Milan, Rafael Leão.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine? En fin de contrat avec le PSG à la fin de l’exercice en cours, l’attaquant français est libre depuis début janvier de discuter avec le club de son choix. Si plusieurs candidats ont été annoncés ces dernières semaines pour accueillir le capitaine du club parisien, le Real Madrid serait la destination numéro un, à en croire les informations de Footmercato.

Dans le camp des Rouge & Bleu, on espère également conserver le buteur français, arrivé chez l’écurie francilienne en 2017 en provenance de l’AS Monaco. Mais le PSG veut d’abord connaitre la position du joueur de 25 ans avant d’aller à l’abordage. C’est en tout cas ce qu’informe AS dans sa publication de ce mardi. «Le PSG fait pression sur Mbappé. Le club français le presse de communiquer s’il veut rester ou non avant de lui proposer une prolongation de contrat, mais il travaille déjà sur un plan B. Le joueur a promis de donner une réponse prochainement», lit-on dans les colonnes du média espagnol.

Les champions de France rêvent donc de poursuivre l’aventure avec le Bondynois mais prospecte déjà en vue de trouver un successeur au vice-champion du monde en cas de départ de ce dernier. Selon AS, c’est le nom de Rafael Leão qui revient avec insistance ces derniers jours. L’attaquant de l’AC Milan dispose d’une clause libératoire de 175 M€. Affaire à suivre…..