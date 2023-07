Mercato: le fils d’Andriy Shevchenko signe en Angleterre

Selon les informations de The Sun, Kristian Shevchenko, le fils de l’illustre attaquant ukrainien Andriy Shevchenko, a signé du côté de Watford en Championship, deuxième division anglaise.

Kristian Shevchenko, fils de la légende Andriy Shevchenko, a signé un contrat avec Watford en Championship, la deuxième division de football en Angleterre. Le prometteur joueur avait déjà eu l’opportunité de disputer quelques matchs avec l’équipe de la banlieue nord-ouest de Londres vers la fin de la saison 2022/2023. Désormais, il fait officiellement partie de l’effectif comme l’a annoncé The Sun.

Un détail intéressant dans cette signature est que son père, Andriy, avait célébré la naissance de son fils en marquant un but contre… Watford en 2006. Avant de rejoindre sa nouvelle équipe, le jeune attaquant avait été formé du côté de Chelsea et Tottenham. Sa carrière prometteuse attire désormais l’attention des fans et des observateurs du football.

- Publicité-

Kristian est né à Londres, ce qui lui confère l’éligibilité pour représenter la sélection anglaise. Toutefois, il pourrait également choisir de jouer pour la Pologne ou les États-Unis grâce à sa mère, Kristen Pazik. Lorsqu’on lui a demandé quelle équipe nationale, il aimerait que son fils représente à l’avenir, Shevchenko a déclaré: « J’aimerais faire face à un tel choix. J’adorerais. S’il doit y avoir un tel choix, alors nous en parlerons.«

Articles similaires