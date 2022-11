Mercato: le FC Barcelone tient déjà le remplaçant de Gerard Piqué

Selon les informations de Sport, Le FC Barcelone va accélérer la venue d’Inigo Martinez (Athletic Bilbao) pour remplacer Gerard Piqué, qui a annoncé sa retraite sportive ce jeudi.

A la surprise générale, Gerard Piqué a annoncé ce jeudi, la fin de son aventure au FC Barcelone et de sa carrière sportive dans une courte vidéo publiée sur Twitter. «Maintenant que tous ces rêves se sont réalisés, je veux vous dire que j’ai décidé que le moment de boucler la boucle est arrivé. J’ai toujours dit qu’il n’y aurait pas d’autres équipes après le Barça. Et ce sera le cas. Samedi prochain, ce sera mon dernier match au Camp Nou. Je deviendrai un Culer en plus. Je supporterai l’équipe, je transmettrai l’amour du Barça à mes enfants comme l’a fait ma famille avec moi. Et vous me connaissez. Tôt ou tard, je reviendrai. On se voit au Camp Nou. Visca Barça. Toujours», expliquait-t-il.

MATCH à SUIVRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Monchengladbach - : - VfB Stuttgart Serie A 2022-2023 Journée 13 Udinese - : - LEC Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 TRO - : - AUX La Liga 2022-2023 Journée 13 GIR - : - Athletic Club La Liga 2022-2023 Journée 13 Getafe - : - Cadiz Serie A 2022-2023 Journée 13 Empoli - : - Sassuolo Serie A 2022-2023 Journée 13 Salernitana - : - CRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Hertha Berlin - : - Bayern Munich Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 FC Augsburg - : - Eintracht Frankfurt Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 1899 Hoffenheim - : - RB Leipzig Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 FSV Mainz 05 - : - VfL Wolfsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Dortmund - : - VfL BOCHUM Premier League 2022-2023 Journée 15 WOL - : - BRI Premier League 2022-2023 Journée 15 NOT - : - BRE Premier League 2022-2023 Journée 15 MAC - : - FUL Premier League 2022-2023 Journée 15 LEE - : - BOU La Liga 2022-2023 Journée 13 VAL - : - Elche Premier League 2022-2023 Journée 15 EVE - : - LEI La Liga 2022-2023 Journée 13 Celta Vigo - : - Osasuna Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 WER - : - SCH < >

Si le joueur est beaucoup moins utilisé cette saison par son entraîneur et ancien coéquipier Xavi, son départ va tout de même laisser un grand vide au sein de l’effectif catalan. Consciente de la situation, la direction des Culés a déjà trouvé un remplaçant pour Piqué. Selon les informations de Sport, Inigo Martinez (31 ans), qui s’est déjà mis d’accord pour venir libre à partir de juillet 2023, pourrait rejoindre la Catalogne bien plus vite. Le média explique que la retraite de Gerard Piqué pourrait forcer la direction Blaugrana à récupérer le gaucher de l’Athletic Bilbao dès janvier.

En attendant de voir un nouveau défenseur évoluer au Camp Nou, les supporteurs du FC Barcelone vont rendre un vibrant hommage à Gerard Piqué ce samedi, à l’occasion de son dernier match dans l’antre de l’actuel deuxième de Liga. Pour rappel, Piqué a remporté avec le Barça: huit Liga, sept Coupes du Roi, trois Ligue des champions, trois Coupes du monde des clubs, six Supercoupes d’Espagne et trois Supercoupes de l’UEFA. Un palmarès digne d’une légende.