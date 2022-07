Mercato : le FC Barcelone force le départ de Frenkie de Jong

Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone a spécifiquement demandé à Frenkie de Jong de quitter le club et d’accepter l’offre de Manchester United.

Ce mercato estival est riche en feuilleton. Outre les cas de Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo, le milieu du FC Barcelone Frenkie de Jong fait également parler de lui. Selon The Athletic, la direction catalane a trouvé un accord avec Manchester United pour la vente de milieu néerlandais, sur les bases d’une opération à 75 M€ plus 10 M€ de bonus. Sauf que le joueur formé à l’Ajax bloque ce transfert, notamment en raison d’un différend financier avec le Barça.

Mais selon Mundo Deportivo, les Culés sont prêts à tout pour boucler la vente de leur joueur. Le média espagnol explique que les Blaugranas sont allés voir Frenkie de Jong pour lui dire qu’il devait absolument rejoindre les Reds Devils, car ce transfert permettrait d’éviter des ennuis liés au fair-play financier. La somme que va apporter son transfert couvrira notamment une partie des opérations réalisées par les Culés ces derniers jours.

Pour rappel, Frankie de Jong est l’une des cibles prioritaires du nouvel entraîneur de Manchester United Erik Ten Hag, qui avait eu le jeune milieu de terrain sous ses ordres à l’Ajax. Néanmoins, l’international néerlandais est très réticent à évoluer en Ligue Europa la saison prochaine, en plus de ses différents financiers avec le Barça.