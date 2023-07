Mercato: le clan Mbappé discute avec Al-Hilal

Selon les dernières informations du journal As, « Mbappé flirte avec l’Arabie saoudite ». Le média espagnol assure ainsi que le clan du joueur serait en contact avec Al Hilal, qui a fait une offre XXL pour s’attacher les services du bondynois.

L’affaire Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions en ce moment. Après avoir informé son club qu’il ne prolongerait pas son contrat, qui arrive à échéance en 2024, le prodige originaire de Bondy se trouve poussé vers la sortie par le PSG. Ce dernier, ayant inscrit le joueur sur la liste des transferts, a d’ailleurs reçu et accepté une offre colossale de 300 millions d’euros de la part d’Al Hilal. Le club saoudien semble même prêt à proposer à KM7 un salaire astronomique de 700 millions d’euros pour une saison.

Si on voit mal KM7 rejoindre la Saudi Pro League, l’offre colossale d’Al Hilal ne laisserait pas le clan Mbappé indifférent, si l’on en croit les dernières informations de AS. Le média espagnol écrit dans son édition du jour que « Mbappé flirte avec l’Arabie saoudite ». Cette source assure que l’entourage de l’attaquant est en contact avec l’Arabie saoudite. AS précise tout de même, que l’offre de 700 millions d’Al Hilal englobe le montant du transfert pour le PSG et le salaire proposé à Mbappé.

Quoi qu’il en soit, les discussions entre le clan Mbappé et les dirigeants d’Al-Hilal auraient bel et bien été entamées. Cependant, la seule possibilité de voir Mbappé rejoindre l’Arabie saoudite serait conditionnée par la durée du contrat proposé. Un accord d’une durée d’un an pourrait être envisageable, permettant au joueur de rejoindre le Real Madrid en tant que joueur libre en 2024. De leur côté, les responsables du club saoudien souhaitent un engagement d’au moins 2 ans. Affaire à suivre…

