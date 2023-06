Mercato: le Bayern suspend les négociations avec Harry Kane, la piste Osimhen relancée

Le Bayern Munich a réouvert le dossier de l’attaquant nigérian Victor Osimhen, mettant les pourparlers avec Harry Kane en attente. Les Spurs exigeraient près de 100 millions d’euros pour libérer le buteur anglais.

Selon La Gazzetta dello Sport, Tottenham a rejeté l’offre de 70 millions d’euros du Bayern Munich pour s’attacher les services d’Harry Kane, exigeant les 90 millions pour laisser partir le buteur anglais. Un montant jugé trop élevé pour les Bavarois qui ont suspendu les négociations et réactivé la piste Victor Osimhen. Les champions d’Allemagne souhaitent faire une proposition à Naples pour l’attaquant nigérian.

Selon le média italien, alors que les Munichois ne sont pas disposés à égaler les 180 millions d’euros réclamés par les Partenopei, ils sont prêts à offrir plus de 100 millions d’euros pour convaincre le club napolitain. Le Bayern préférerait payer ces frais pour un attaquant de 24 ans que 90 millions d’euros pour Kane, qui aura 30 ans le 28 juillet. Le club et l’entourage du joueur ont déjà entamé des discussions. Sadio Mané, qui ne ferait apparemment plus partie des plans des Allemands, devrait être inclus dans les pourparlers.

- Publicité-

Reste à savoir si ce sera suffisant pour le Napoli, qui aurait refusé une offre de 100 millions d’euros du PSG. Osimhen est également une cible pour Liverpool. Si l’international nigérian rejoint le Bayern, il retrouvera le défenseur de Napoli Kim, qui a accepté des conditions personnelles avec les géants de la Bundesliga avant un transfert de 50 millions d’euros.

Articles similaires