Mercato: le Bayern Munich passe à l’attaque pour Harry Kane

Selon les informations de plusieurs médias allemands, le Bayern Munich a formulé une première offre de 70 millions d’euros à Tottenham pour s’offrir les services de Harry Kane.

Désireux de renforcer son secteur offensif et de trouver un vrai remplaçant à Robert Lewandowski, parti au FC Barcelone, le Bayern Munich veut s’offrir Harry Kane cet été. Après des essais infructueux par le passé, le club allemand est convaincu de ses chances cette fois-ci et l’attaquant anglais verrait également d’un bon œil un départ pour la Bavière lors de cette fenêtre de transfert. Dans ce sens, le champion d’Allemagne en titre a décidé de passer aux choses sérieuses.

Selon les informations de The Athletic, confirmées par Sky Sport Germany et Bild, le club entraîné par Thomas Tuchel a formulé une première offre de 70 millions d’euros à Tottenham pour Harry Kane. Toujours selon les mêmes sources, les Spurs ont repoussé cette proposition et demandent toujours 116 millions d’euros pour céder leur avant-centre, sous contrat jusqu’en 2024.

Un premier échec qui n’entame en rien la volonté des dirigeants du Bayern Munich à attirer l’international anglais. Le club bavarois devrait ainsi revenir à la charge avec une nouvelle offre pour tenter de boucler ce transfert. Les prochains jours risquent d’être décisifs dans ce dossier, et le Bayern semble bel et bien avoir un avantage considérable sur les autres clubs intéressés par Harry Kane, notamment le Real Madrid et Manchester United.

