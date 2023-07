Mercato: le Bayern Munich augmente le prix de vente de Sadio Mané

-Publicité-

Alors que l’attaquant sénégalais est très courtisé en Arabie Saoudite avec des clubs au moyens financiers illimités, le Bayern Munich a revu à la hausse le prix de vente de Sadio Mané qui est passé de 20 et 32 millions d’euros.

«Sadio n’a pas répondu aux attentes la saison dernière. La situation concurrentielle est extrêmement élevée pour lui. Nous avons une constellation qui rend les choses très difficiles pour Sadio. Le joueur le sait aussi. Je connais son opinion, il connaît mon opinion et celle du club. Il a un contrat et veut rester. Et nous respectons cela. Mais ce n’est que le premier jour d’entraînement et beaucoup de choses peuvent se passer dans le football.», avait déclaré l’entraineur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, récemment aux médias.

Une sortie qui a le mérite d’être clair sur le cas de l’attaquant sénégalais. Le double Ballon d’Or africain n’est plus le bienvenu chez les Bavarois et va devoir faire ses valises. Les champions d’Allemagne en titre sont même pressés de se débarrasser de l’ancien ailier de Liverpool qu’ils ont fixé son prix à 20 millions d’euros sur le marché des transferts. Un montant accessible à n’importe quelle bourse sur le vieux continent.

- Publicité-

Un intérêt saoudien qui change tout

Mais selon les dernières informations de Sky Allemagne, les géants munichois ont revu le prix de vente du joueur de 31 ans à la hausse. Il faudra désormais débourser 32 millions d’euros pour s’offrir le natif de Bambali. La raison de cette hausse subite? L’intérêt de l’Arabie Saoudite pour le champion d’Afrique en titre. Le Lion de la Téranga est en effet très courtisé par de grosses écuries saoudiennes dont Al Nassr et Al Ahly.. Des formations à moyens financiers illimitées qui seraient prêts à débourser des fortunes pour enrôler le Lion de la Téranga.

Des émissaires de ces clubs auraient même rencontré le clan Mané même si aucun détail n’a filtré des échanges. Mais quoiqu’il en soit, le Bayern ne veut pas rester en retrait et compte toucher sa part. Faudra cependant que le Sénégalais accepte de partir dans le golfe persique.

Articles similaires