Mercato: Le Bayern confirme des discussions avec Al Nassr pour Mané

Selon les informations de Sky Germany, ce mercredi matin, le Bayern Munich a confirmé des discussions entre le club soauiden d’Al Nassr et Sadio Mané pour un transfert cet été.

La première saison de Sadio Mané au Bayern Munich a été plus que chaotique, sur fond de tension et la faute à une vilaine blessure qui l’a écarté des pelouses pendant un temps. Désireux de passer rapidement à autre chose, le club munichois ne compte pas laisser une deuxième chance à son joueur, et le pousse vers la sortie lors de ce mercato estival. Dernièrement, Al Nassr, formation où évolue Cristiano Ronaldo, a manifesté son intérêt pour le champion d’Afrique en titre.

Selon les informations de Sky Germany, le club saoudien s’est engagé dans des pourparlers avec le Bayern Munich concernant Sadio Mané. Bien qu’aucune offre formelle n’ait encore été soumise, une réunion s’est tenue entre l’agent de Sadio Mané, Björn Bezemer, et des représentants du club saoudien. Herbert Heiner, le président du Bayern, a confirmé au média allemand que le club était au courant de ces discussions, mais pour l’instant, il ne s’agit que de discussions préliminaires.

Le Bayern Munich s’attend de son côté à ce que l’offre de Al Nassr soit supérieure à 30 millions d’euros, y compris les bonus, soit le montant du transfert de Sadio Mané lors de son arrivée en provenance de Liverpool l’été dernier. Un montant tout à fait dans les cordes du club soaudien. C’est désormais Sadio Mané qui doit prendre une décision, lui qui semble faire traîner les choses. Selon CBS, le deuxième de la dernière édition de la Saudi Pro League aurait envoyé un ultimatum à Mané, qui n’a pas répondu à l’offre du club jusqu’à présent, pour connaître au plus vite son choix. Affaire à suivre…

