Mercato: le Barça enclenche l’option d’achat pour Marcus Rashford, l’ombre de Sergio Ramos plane sur le Real Madrid

Selon les dernières rumeurs de la presse espagnole, le Barça a enclenché l’option d’achat de Marcus Rashford, vise Romero et surveille le possible retour de Sergio Ramos au Real Madrid.

C’est une décision qui ne souffre plus d’hésitation. Selon des informations exclusives du Sport révélées par Luis Miguelsanz, le FC Barcelone a pris la décision « unanime » d’activer l’option d’achat fixée à 30 millions d’euros pour conserver Marcus Rashford. L’attaquant anglais, prêté par Manchester United, a totalement convaincu la direction sportive et technique par ses performances. La transaction serait même déjà scellée : « Manchester United ne réduira pas son prix demandé d’un seul euro », assure la source, précisant que le Barça estime ce montant « juste » au regard de la valeur actuelle du marché.

Dans le même temps, le grand club catalan affûterait ses armes pour un autre coup. Gabriel Sans, du Mundo Deportivo, rapporte un intérêt très sérieux pour le défenseur central et capitaine de Tottenham, Cristian Romero. Âgé de 27 ans, l’Argentin aurait « choisi de chercher une nouvelle équipe en juin », malgré un contrat courant jusqu’en 2029. Un dossier brûlant pour renforcer une défense qui cherche un leader.

De l’autre côté de la rivalité, un fantôme pourrait bien faire son retour. Le mercato espagnol est secoué par les rumeurs d’un come-back de Sergio Ramos. Lâché par le club mexicain de Monterrey en décembre, le champion du monde de 39 ans cherche à poursuivre sa carrière en Espagne. Selon Juanfe Sanz sur les ondes d’El Chiringuito, deux destinations sont sur la table : un retour émotionnel à Séville, son club formateur, ou un retour surprise au Real Madrid.

« Ce n’est pas la première fois qu’il se propose au Real Madrid dans les moments difficiles. Il a également mentionné qu’il est toujours prêt à rejoindre Séville, car « les deux équipes qu’il aime le plus sont le Real Madrid et Séville » », a-t-il déclaré. Cependant, le directeur sportif sévillan, Antonio Cordon, a déjà douché les espoirs andalous en évoquant l’absence de « possibilité financière » pour un tel transfert. La porte du Bernabéu reste-t-elle entrouverte ? Le feuilillon Ramos est relancé.





