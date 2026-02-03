Benin Web TV
Mercato: le Barça annonce les arrivées de deux joueurs

Le Barça poursuit la gestion de ses jeunes talents en prêtant Andrés Cuenca au Sporting Gijón et en accueillant Patricio Pacifico au sein du Barça Atlètic jusqu’à la fin de la saison.

Romaric Déguénon
Football
Le FC Barcelone a officialisé lundi le prêt d’Andrés Cuenca au Sporting Gijón jusqu’à la fin de la saison.
Avant son départ, le défenseur de 19 ans a prolongé son contrat d’une année supplémentaire avec le club catalan. Formé au FC Séville, Cuenca a effectué ses débuts avec l’équipe première du Barça le 1er octobre 2024, à l’occasion d’une rencontre de Ligue des champions face aux Young Boys.

Dans un communiqué séparé, le club blaugrana a également annoncé avoir trouvé un accord pour le prêt de Patricio Pacifico, en provenance du Defensor Sporting Club, jusqu’au terme de l’exercice en cours. L’opération inclut une option d’achat. Joueur polyvalent, capable d’évoluer aussi bien sur le flanc de la défense qu’en position axiale, Pacifico renforcera le Barça Atlètic pour la deuxième partie de la saison.

