Mercato: le Barça a battu le PSG et Chelsea dans le dossier Lewandowski

Interviewé lundi soir par la chaîne TUDN, Joan Laporta s’est félicité de l’arrivée de Robert Lewandowski au FC Barcelone en provenance du Bayern Munich, malgré les forts intérêts du PSG et de Chelsea.

C’est probablement la plus grosse recrue du FC Barcelone lors de ce mercato estival. Les Catalans ont réussi à arracher Robert Lewandowski au Bayern Munich contre une somme de 45 millions d’euros. Mais ça n’a pas été du tout simple. En effet, en plus de la difficulté des négociations avec la direction munichoise, qui ne voulait pas libérer le joueur, les Blaugranas ont dû composer avec de fortes concurrences, notamment celle du PSG et de Chelsea.

« Nous étions en compétition avec le Paris Saint-Germain et Chelsea, et le joueur a choisi de venir à Barcelone« , s’est félicité Laporta, qui a précisé que ce transfert rentre « dans les finances du club« . Le patron du Barca a poursuivi : « C’est ce qui me plaît. Comme le disait Johan (Cruyff, ndlr), je veux des joueurs qui veulent venir au Barça. Et il faut le (Lewandowski, ndlr) remercier pour ça.«

Joan Laporta a aussi évoqué la force offensive que possède désormais le FC Barcelone. Avec les arrivées de Raphinha et Lewandowski, la prolongation d’Ousmane Dembélé et la présence dans l’effectif d’Ansu Fati, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres ou encore Memphis Depay, « nous avons une attaque qui peut offrir du spectacle et marquer beaucoup de buts« , a assuré le président du FC Barcelone.