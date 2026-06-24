Mercato: l’Atlético de Madrid ferme la porte à un départ de Julian Alvarez

Convoité par le FC Barcelone et annoncé sur le départ après ses récentes déclarations, Julian Alvarez ne devrait pas quitter l’Atlético de Madrid cet été. Le club madrilène a réaffirmé sa volonté de conserver l’international argentin et envisage même de saisir la FIFA dans ce dossier, tandis qu’une offre de 150 millions d’euros aurait déjà été refusée.

L’Atlético de Madrid a décidé de porter l’affaire devant la FIFA dans le dossier opposant le club madrilène au FC Barcelone concernant une possible approche autour de Julian Alvarez. Cette décision intervient quelques jours après les déclarations de l’attaquant argentin, qui a publiquement évoqué son souhait de quitter le club rojiblanco lors du prochain mercato estival.

Selon plusieurs sources en Espagne, Alvarez aurait exprimé son désir de rejoindre le FC Barcelone, un club qu’il considère comme sa destination privilégiée. Face à cette situation, le directeur général de l’Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, a tenu à rappeler la position ferme de son club. Les Colchoneros n’ont aucune intention de se séparer de leur attaquant, encore moins au profit d’un concurrent direct en Liga. « Ce n’était pas le bon moment pour faire de telles déclarations. C’était une journée consacrée à Lionel Messi et à la sélection argentine, pas à Julian », a déclaré Gil Marín à l’agence EFE.

Le dirigeant madrilène a ensuite insisté sur la volonté du club de conserver son joueur : « Julian rêve peut-être de signer ailleurs, mais les supporters de l’Atlético ont aussi leurs propres rêves. Il nous a effectivement fait part de ses intentions, mais il connaît parfaitement notre position. Nous avons été très clairs : l’Atlético ne souhaite pas le transférer. »

Déterminé à résister aux convoitises, le club de la capitale espagnole a déjà repoussé plusieurs offensives. Selon la presse espagnole, une offre de 150 millions d’euros émanant du Real Madrid aurait notamment été rejetée pour l’attaquant de 26 ans. Le feuilleton Alvarez s’annonce ainsi comme l’un des dossiers les plus brûlants du mercato estival.





