Mercato: l’Arabie saoudite s’attaque à Riyad Mahrez

Selon les informations de RMC Sport, un autre club saoudien, a fait une offre pour l’ailier algérien de Manchester City Riyad Mahrez.

L’Arabie saoudite continue de cibler les plus grandes stars du football pour étoffer son championnat. Après avoir attiré Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, et totalement bouclé l’arrivée de N’Golo Kanté, le pays du golf a une nouvelle cible. En effet, selon les informations de RMC Sports, une offre importante a été faite à l’ailier international algérien de Manchester City, Ryad Mahrez.

Les chiffres précis ne sont pas disponibles pour le moment. Cependant, il semble peu probable que Riyad Mahrez rejoigne le royaume saoudien. Le joueur exprime toujours le désir d’évoluer en Europe. Toutefois, il convient de noter que, comme cela a été le cas avec Karim Benzema, les dirigeants du football saoudien ont déjà démontré leur capacité à convaincre les joueurs. De plus, la situation du joueur à Manchester City pourrait aider, lui qui est sous contrat avec le club anglais jusqu’en 2025.

Arrivé à Manchester City depuis 2018, en provenance de Leicester, Ryad Mahrez n’ a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison sous les ordres de Pep Guardiola. L’ailier algérien est seulement le 10e joueur le plus utilisé cette saison par son entraîneur. En Ligue des champions, sur l’ensemble des quarts de finale contre le Bayern Munich et les demies face au Real, l’entraîneur catalan ne l’a pas fait jouer lors des trois premiers matchs et ne lui a accordé que 11 petites minutes lors du dernier. A noter que le joueur est également dans les petits papiers du Bayern Munich, pour remplacer Sadio Mané.

