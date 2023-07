Mercato: l’Arabie Saoudite cible une star du Real Madrid

D’après le journal espagnol Marca, l’Arabie Saoudite veut attirer le défenseur du Real Madrid Ferland Mendy dans l’un de ses clubs cet été. Les Merengues ne seraient pas contre un départ de leur star.

Après un début de mercato très agité, avec plusieurs départs, dont Karim Benzema, Marco Asensio ou encore Eden Hazard, mais aussi plusieurs arrivées, avec Jude Bellaghma en tête, le Real Madrid s’est un peu calmé ces dernières semaines. Si la situation autour de Kylian Mbappé continue d’animer l’actualité du club, la direction madrilène ne semble plus vouloir s’offrir d’autres joueurs cet été. Mais des mouvements pourraient avoir encore lieu dans le sens des départs. Et certains joueurs de Carlo Ancelotti sont convoités.

C’est le cas de Ferland Mendy, plus considéré comme indiscutable au Real Madrid. Selon les informations du quotidien espagnol Marca, l’Arabie Saoudite exprime un vif intérêt pour attirer Mendy dans l’un de ses clubs, en proposant une offre qui s’annonce logiquement difficile à refuser pour toutes les parties concernées. Jusqu’à présent, aucune proposition officielle n’a été présentée à la direction, mais cela ne devrait pas tarder. Par ailleurs, le Real Madrid serait favorable à un départ de l’international français.

Comme l’indiquent plusieurs médias espagnols, dont AS, même si le joueur est dans les plans de Carlo Ancelotti, qui compte sur lui pour la saison prochaine, la direction du club sait aussi que cet été semble être le moment idéal pour espérer récupérer un gros chèque avec lui. Surtout que pour l’instant, le Real Madrid n’a vendu personne cet été et a vu plusieurs joueurs partir gratuitement. Ça sent donc la fin de l’aventure pour Ferland Mendy au Real Madrid.

